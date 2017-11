Spikkelaasvarken op de elfde van de elfde

Deel dit artikel:











In Schiedam wordt de traditie van het Spikkelaasvarken weer even in ere hersteld. Het Spikkelaasvarken is een van de oudste koekjes van het land. Het Stedelijk Museum Schiedam gaat het koekje zaterdag uitdelen in het centrum van de stad.

Het koekje komt volgens de traditie op de 11e van de 11e in de winkels te liggen. De lokale lekkernij werd vroeger gebakken voor de varkensmarkt in november. Op de avond voor de markt liepen kinderen met speciale maskers voor het gezicht in optocht door de stad, luid toeterend op instrumenten gemaakt van jeneverkruiken. Na de Tweede Wereldoorlog verdween het koekje. Rob van Klaarwater, de uitbater van Jeneverie 't Spul in Schiedam, heeft zich ingezet voor revival van het Spikkelaasvarken: "Ik hoorde van dit koekje en vond het zonde dat die niet meer gebakken werd. Vroeger bakten ze echt grote Spikkelaasvarkens. Deze zomer heb ik een oproep gedaan om de traditie te laten herleven en daar is nu gehoor aangegeven."