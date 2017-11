Deel dit artikel:











Uitgaansgelegenheid Coconuts op het Stadhuisplein in Rotterdam is in de nacht van vrijdag op zaterdag ontruimd. Er werd melding gemaakt van een vreemde lucht.

Toen de brandweer aankwam om onderzoek te doen, was de zaak al ontruimd. Mogelijk heeft iemand binnen met opzet een stinkende stof verspreid in de ruimte. Welke stof het was, of wie het gedaan zou hebben, is niet duidelijk. Er zou een persoon mee zijn genomen naar het ziekenhuis.