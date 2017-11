Marineschip Schiedam ligt in Schiedam

Het marineschip Zr. Ms. Schiedam ligt dit weekend in de stad waar het schip naar vernoemd is. Tussen 10.00 en 12.00 uur en tussen 13.00 en 16.00 uur mogen bezoekers het schip op en kunnen ze een rondleiding volgen.

Het is binnen de marine een traditie om schepen te vernoemen naar steden. Grote steden geven hun namen aan grote schepen, zoals de Zr. MS. Rotterdam en de Zr. Ms. Amsterdam. Mijnenjagers en vroeger de mijnenvegers, worden veelal vernoemd naar middelgrote of kleine steden.

De Schiedam is een van de mijnenjagers van de marine. De hoofdtaak van de mijnenjagers is het vrijhouden van de zee, de kustwateren en de havenmondingen van explosieven. Daarnaast beschermen ze maritieme eenheden in een mijngevaarlijk gebied door mijnenbestrijdingsoperaties uit te voeren.

Het schip is te water gelaten in 1986. Op 12 november vertrekt het schip weer.