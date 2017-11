Grootste kauwgombord van Nederland onthuld in Rotterdam

Het grootste kauwgombord van Nederland bevindt zich in Rotterdam. Deze zaterdag is het bord aan het Cor Kieboomplein onthuld door wethouder Eerdmans. De kauwgomresten op het bord, zullen worden hergebruikt als plastic.

Onder het mom van ‘Waar blijf jij het liefst plakken?’ kan iedereen op het bord, dat een doorsnede heeft van 1,5 meter en waarop een wereldkaart is afgebeeld, zijn of haar kauwgom een plekje geven.

Organisatie Gum Buddy verwijdert regelmatig de kauwgomresten. Deze krijgen dan een tweede leven: het rubber erin wordt gebruikt voor bijvoorbeeld teenslippers.

Wethouder Eerdmans: ‘Kauwgom past niet in het straatbeeld, is bijzonder slecht voor het milieu en het schoonmaken zeer kostbaar. We hopen mensen er op deze manier van bewust te maken dat kauwgom niet op straat thuis hoort. Dat het bord op deze manier ook bijdraagt aan het recyclen is natuurlijk ook fantastisch.’

Per jaar wordt er 5,5 miljoen kilo kauwgom verkocht. Het spul vergaat niet tot nauwelijks op straat.