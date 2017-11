Deel dit artikel:











Valse vijftigjes in Zwijndrecht De neppe briefjes waren makkelijker te herkennen

Vier keer maar liefst is er de afgelopen week betaald met nepvijftigjes in Zwijndrecht. De politie is nog op zoek naar de makers.

Er is onder andere geprobeerd om bezorgers met nepgeld te betalen en eenmaal is geprobeerd een aankoop via Marktplaats te doen. De valse briefjes zijn wel makkelijk te herkennen: het waren kleurenkopieën van zeer slechte kwaliteit met opgeplakte aluminiumstrips.