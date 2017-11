Twee personen zijn zaterdagmiddag gewond geraakt bij een ongeluk op de kruising van de Westvoorneweg met de Kleidijk in Oostvoorne.

De politie heeft tijdelijk de N218 afgesloten en daardoor ontstond zaterdagmiddag file.

Er waren vier auto's bij het ongeluk betrokken. Een van de auto's is in de sloot beland. Deze is inmiddels uit het water gehaald.

Hoe de gewonden eraan toe zijn en hoe het ongeluk bij Oostvoorne kon gebeuren, is nog niet bekend.