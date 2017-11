Deel dit artikel:











Auto knalt tegen politiewagen en belandt tegen vangrail De bestuurder van de auto is aangehouden

Een ongeluk op de A29 bij Numansdorp heeft zaterdagmiddag voor file gezorgd. De politie was net bezig een ongeluk daar af te handelen toen een andere auto plotseling in de remmen ging, slipte en in botsing kwam met de politieauto en daarna de vangrail.

De bestuurder is aangehouden. De politiemensen die erbij waren, mankeren niets. Het ongeval heeft voor file gezorgd: de rechterrijstrook was afgesloten richting Rotterdam.