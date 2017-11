Chefkok Francois Geurds opent Japanse pannenkoekenbar

Chefkok Francois Geurds, eigenaar van tweesterrenrestaurant FG Restaurant in Rotterdam, opent deze dinsdag de FG Okonomiyaki Bar. Het is het vierde restaurant van Geurds.

De nieuwe bar is een Japanse gezonde pannenkoekenbar.

"Goedkoper eten zou ook gewoon heerlijk en gezond moeten zijn", vertelt Geurds over de reden om de bar te starten. "Ik ben zelf in Japan geweest en daar zag ik dit concept ook. Ik dacht: dat moeten we ook in Nederland hebben!"

Naar eigen zeggen is zijnFG Okonomiyaki Bar de enige Japanse pancake- en streetfoodbar in Nederland. Het nieuwe restaurant vind je op Katshoek 19.

Zijn drie andere restaurants zijn gevestigd aan de Katshoek 37b, Food Labs aan de Katshoek 41 en de Bistro aan de Llyodstraat 204.