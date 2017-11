Deel dit artikel:











Luiten in Zuid-Afrika uit de top tien Joost Luiten

Joost Luiten is zaterdag in de derde ronde van de Nedbank Golf Challenge in Zuid-Afrika op de ranglijst gezakt. De golfer uit Rotterdam liep een ronde van 72 slagen (par), maar hij moest zijn tiende plaats inleveren voor de veertiende plek. Daarmee komt Luiten na drie dagen op 215 slagen, één onder par.

Scott Jamieson is de nieuwe koploper op de ranglijst. De Schot werkte de achttien holes op de golfbaan in Sun City af in 67 slagen (-5). Luiten staat zeven slagen achter op Jamieson. De Nedbank Golf Challenge is het voorlaatste toernooi van de Europese tour en duurt tot en met zondag. Het prijzengeld bedraagt ongeveer 7 miljoen euro, met voor de winnaar 1 miljoen euro.