Doelpuntloos gelijkspel voor Tapia met Peru Renato Tapia

Renato Tapia blijft met Peru uitzicht houden op het WK voetbal van volgend jaar in Rusland. De Feyenoorder speelde met zijn land in Wellington met 0-0 gelijk tegen Nieuw-Zeeland in de play-offs voor het wereldkampioenschap.

Tapia deed negentig minuten mee bij Peru. De return is op de nacht van woensdag op donderdag in de Peruaanse hoofdstad Lima. Bankzittende Spartaan

Ook in het play-off-duel tussen Honduras en Australië werd er niet gescoord (0-0). Craig Goodwin, aanvaller van Sparta, bleef bij de Australiërs negentig minuten op de bank in San Pedro Sula. De return is woensdag in Sydney.