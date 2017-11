Petra Kiers belde ons om te vragen:

Robin Thicke had in 2002 een hit met 'When i get you alone'. De muziek is echter exact hetzelfde als 'Enjoy yourself' van A+ uit 1996. Is hier sprake van keiharde plagiaat of slim jatwerk?

Luister elke zaterdag tussen 12.00 en 14.00 uur naar Vraag het de Bieb op Radio Rijnmond voor vragen en antwoorden.