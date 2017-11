Joke van Leeuwen vroeg ons in een facebookbericht:

Ik ben bezig met een stamboom. Nu staat bij een voorouder die geboren is in Waalwijk 1730, overleden in Rotterdam 1803 'Franse Watertie'. Wat is het Franse Watertie?

