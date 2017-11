El Ahmadi en Amrabat pakken WK-ticket met Marokko

Karim El Ahmadi en Sofyan Amrabat mogen zich gaan opmaken voor het WK 2018 in Rusland. Marokko heeft zich namelijk weten te plaatsen voor het eindtoernooi door een 2-0 uitoverwinning op Ivoorkust.

Ivoorkust kreeg in het begin kansen, maar het was Marokko dat de score opende: een voorzet van Nabil Dirar zeilde zomaar het doel van de Ivorianen binnen. Even later tikte Mehdi Benatia uit een corner de 2-0 binnen.

Karim El Ahmadi speelde de volle 90 minuten voor Marokko. Sofyan Amrabat viel in de 82ste minuut in voor Ajacied Hakim Ziyech.