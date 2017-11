Zege voor KCC/SO natural in seizoensopening

KCC/SO natural is zaterdag met een zege aan de prestigieuze Korfbal League begonnen. De debutant op het hoogste niveau won in sporthal Schenkel met 24-21 van mede-promovendus Avanti.

De gasten uit Pijnacker begonnen brutaal aan de wedstrijd. Avanti stond in de beginfase zelfs een tijdje voor. Het team van Richard van Vloten moest meteen de schouders onder dit duel zetten. Dat deed KCC ook, want binnen zeven minuten stond het 5-5 gelijk.

Na deze gelijke stand nam KCC de overhand en kwamen de zwart-witten op voorsprong, die de thuisploeg uitbouwde tot een 14-9 ruststand. Avanti schoot in de eerste helft erg matig.

KCC bleek na de rust minder efficiënt in haar schoten en zag Avanti zelfs terugkomen tot één treffer. De korfballers uit Capelle aan den IJssel maakten het duel onnodig spannend. Uiteindelijk rechtte KCC de rug. De thuisploeg zegevierde uiteindelijk met 24-21.

PKC komt knap terug

De mannen en vrouwen van PKC/SWKGroep hebben in hun wedstrijd tegen KZ/Hiltex een knappe comeback bewerkstelligd. De vereniging uit Papendrecht stond na een matige fase in de eerste helft met 8-13 achter.

De spelers van Detlef Elewaut rechtten in de tweede helft echter knap de rug en dat leverde een even knappe als benauwde winst op. PKC klopte de thuisploeg uit Koog aan de Zaan door een punt in de laatste seconden uiteindelijk met 20-19.