Chaos in centrum Rotterdam na zege Marokko

Honderden Marokkanen hebben zaterdagavond voor een verkeerschaos gezorgd in de binnenstad van Rotterdam. Zij vierden de plaatsing van hun land voor het WK voetbal, komende zomer in Rusland. Marokko kwalificeerde zich voor het eerst sinds 1998 voor het voetbaltoernooi.

De Noord-Afrikanen plaatsten zich na een overwinning van 2-0 op Ivoorkust. Feyenoorder Karim El Ahmadi had een basisplaats bij Marokko. Zijn clubgenoot Sofyan Amrabat viel vlak voor tijd in.

Na de zege gingen in Rotterdam honderden Marokkanen de straat op. Al toeterend zorgden zij voor een vrolijke chaos in het centrum van de stad, vooral rondom het Hofplein. De politie adviseerde automobilisten niet naar de binnenstad te gaan. Rond 23 uur was de rust bij het Hofplein weergekeerd. Op het Kruisplein en bij het Centraal Station ging het feestje nog even verder.