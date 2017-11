Deel dit artikel:











Sliedrecht Sport onderuit in de Champions League

Sliedrecht Sport is zaterdag er niet in geslaagd om te stunten in de Champions League. De vrouwen uit Sliedrecht gingen tegen het Italiaanse Imoco Volley Conegliano in drie sets onderuit: 25-10, 25-12, 25-7.

De thuisploeg had maar twee sets nodig om zich te plaatsen voor de volgende ronde, maar dat zorgde niet voor luiheid bij de Italiaanse dames. Al na negentien minuten hadden de vrouwen van Imoco de eerste set binnen. Ook in de tweede en derde set kwamen de vrouwen uit Conegliano niet in de problemen. Door de nederlaag gaat Sliedrecht Sport door in de CEV Cup. Het was de eerste keer dat de Sliedrechtse dames meededen aan de Champions League.