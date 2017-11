Deel dit artikel:











Gewonde bij frontale botsing in Hekelingen Foto: AS Media

In Hekelingen zijn in de nacht van zaterdag op zondag twee auto's frontaal op elkaar gebotst. Het ongeluk gebeurde op de Westdijk. Eén auto sloeg over de kop en kwam meters verderop tot stilstand.

Eén persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht voor verdere behandeling. Twee inzittenden van de andere auto kwamen met de schrik vrij. De oorzaak van de frontale botsing op de Hekelingse Westdijk is nog niet bekend.