Auto te water in Dordrecht Foto: politie

In Dordrecht is zaterdagavond een auto in het water terechtgekomen. Een binnenvaartschipper probeerde op de Buiten Kalkhaven een auto op zijn schip te laden, maar dat ging plotseling mis.

De kabel brak tijdens het takelen vanaf de kade. De hulpdiensten waren snel ter plaatse. Niemand raakte gewond.