Evides: zondagavond duidelijkheid over drinkwaterkwaliteit Vlaardingen

Waterbedrijf Evides maakt in de loop van de avond bekend hoe het staat met de waterkwaliteit in Vlaardingen. Dat heeft Evides zondagochtend laten weten.

Donderdagmiddag begon Evides met het toevoegen van een kleine hoeveelheid chloor om daarmee het leidingwater te ontsmetten. Zaterdag en zondag zijn verschillende monsters in Vlaardingen genomen om te onderzoeken of de E.colibacterie inmiddels uit het water is verdwenen.

"De uitslag van de laatste onderzoeken verwachten we vanavond", aldus Evides zondagochtend. Over de uitslag van de monsters van zaterdag wilde een woordvoerster nog niets zeggen: ''We willen alles in een keer naar buiten toe communiceren en dat doen we vanavond."

Sinds woensdag geldt een kookadvies na de uitbraak van de E.colibacterie. Inwoners van Vlaardingen moeten hun kraanwater drie minuten koken voor gebruik.

E.colibacteriën zijn over het algemeen onschuldig en komen voor in de darmen van iedereen.

Maar bepaalde varianten kunnen darmklachten en- infecties veroorzaken. Volgens Evides is de bacterie door werkzaamheden in het water terechtgekomen.