KNRM Hoek van Holland redt zeiler op Noordzee

Voor de kust van Hoek van Holland is een zeiler gered. Met zijn twaalf meter lange zeiljacht was de man vanuit Engeland vertrokken om richting Canada te varen, maar door motorproblemen belandde hij midden in de drukke scheepvaart op de Noordzee.

Na een noodsignaal zijn twee boten van KNRM uit Hoek van Holland en Scheveningen erop af gegaan. De zeiler is gered; zijn jacht bleek niet te redden en is stuurloos op de Noordzee achtergebleven.