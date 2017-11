Overige sporten: Rotterdam Basketbal wint van Basketbal Academie Limburg

De mannen van Forward Lease Rotterdam Basketbal hebben zaterdag ruim gewonnen van Basketbal Academie Limburg. In speelronde 6 van de Dutch Basketball League won de ploeg uit Rotterdam met 79-62. De Rotterdamse formatie staat nu zevende.

In het eerste kwart en een groot deel van het tweede kwart hadden de Rotterdammers het lastig tegen de bezoekers. De bezoekers uit Weert liepen dan ook snel uit naar een 2-9 voorsprong. De thuisploeg begon echter beter te spelen en het eerste kwart eindigde daardoor met een 21-17 voorsprong voor de thuisploeg.

Ook in het tweede kwart liep Rotterdam verder uit, maar de bezoekers bleven een taaie opponent. In het derde kwart bleek het verzet dan toch gebroken bij Basketbal Academie Limburg. De mannen uit het zuiden van het land maakten bijna geen enkel punt meer, waardoor Rotterdam Basketbal zijn voorsprong rustig kon uitbouwen.

In het vierde kwart konden de bezoekers de schade beperkt houden, maar de thuiswinst van Rotterdam Basketbal kwam geen moment meer in gevaar.

Rugby:

Rugbyclub The Hookers heeft met flinke cijfers verloren van LRC DIOK. In Leiden verloor de ploeg uit Hoek van Holland met 23-5. Daarmee lijden de Hookers hun derde nederlaag van het seizoen en hun tweede nederlaag op rij. De mannen van trainer Nemanja Babic staan daardoor op de zevende plaats. DIOK staat door de overwinning zesde.

Waterpolo:

Zwem- en Polovereniging Barendrecht heeft gelijkgespeeld tegen ZPC Amersfoort. In een bijzonder spannende wedstrijd leidde de thuisploeg vlak voor het eindsignaal nog met 8-7. Na een rode kaart voor Michael de Kreek werd het toch nog 8-8. Ook Sander van der Made zou nog rood krijgen. Door het gelijkspel neemt ZPB de vijfde plek in de Eredivisie in.

De heren van SVH uit Rotterdam boekten wel een zege. De Rotterdammers wisten uit met 13-7 van BZC Brandenburg te winnen en staan daardoor zevende in de Eredivisie.

Handbal:

De heren van ARBO Rotterdam hebben niet kunnen stunten tegen DFS uit Arnhem. De Rotterdammers verloren met 40-32 van de Gelderse ploeg en staan voorlopig tiende met vijf punten uit negen wedstrijden.