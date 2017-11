Politie gaat meer kentekens automatisch scannen

De politie gaat het aantal vaste ANPR-camera's verder uitbreiden. In de regio's Rijnmond en Zuid-Holland Zuid komen er tientallen camera's bij, vooral gemonteerd in bestaande flitspalen

De camera's registreren welke auto's er voorbijrijden en controleren of de eigenaren worden gezocht.

Rotterdam was ruim tien jaar geleden een van de eerste politieregio's waar geëxperimenteerd werd met het automatisch scannen van kentekens op vaste plekken. Dat bleek zo'n succes dat het Rotterdamse wegennetwerk een paar jaar later al nagenoeg dicht getimmerd was met tientallen camera's.

In andere delen van Nederland staan de ANPR-camera's tot nu toe vooral langs snelwegen. Volgens de politie kunnen verdachten in die gebieden daarom nog onopgemerkt blijven als ze niet op de snelweg komen.

Daar moet de komende tijd dus verandering in komen. In totaal komen er langs vooral provinciale wegen zo'n tweehonderd ANPR-camera's bij.