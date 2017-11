Deel dit artikel:











Evides overspoeld met vragen uit Vlaardingen Evides spoelt chloor door de leidingen

Waterbedrijf Evides heeft de afgelopen dagen honderden reacties gekregen over de drinkwaterkwaliteit in Vlaardingen. Sinds woensdag geldt in de gemeente een kookadvies van minstens drie minuten nadat in het leidingnetwerk de E.colibacterie was vastgesteld.

"We krijgen veel vragen en reacties over de problemen met de E.colibacterie, vooral telefonisch en via sociale media", zegt een woordvoerster zondag. Evides heeft zaterdag en zondag monsters genomen op verschillende plekken in Vlaardingen. Sinds donderdag worden kleine hoeveelheden chloor toegevoegd om de bacterie te doden. Het waterbedrijf laat de monsters nu onderzoeken en maakt de uitslagen van de tests snel bekend. "Vanavond geven we daar uitsluitsel over", besluit de woordvoerster van Evides.