El Khatabbi: 'Marokko kan stunten op dit WK'

Het Marokkaanse Elftal heeft zich zaterdag geplaatst voor het WK voetbal in Rusland. Feyenoorder Karim El Ahmadi speelde heel de wedstrijd en Sofyan Amrabat maakte zijn debuut voor het Marokkaanse elftal. Oud-Spartaan Ali El Khatabbi is trots op de nationale ploeg.

In 1998 plaatste Marokko zich voor het laatst voor het WK voetbal. El Khatabbi zat toen bij de selectie. Hij viel twee keer in, in de blessuretijd. Dat zijn land nu weer op het WK staat, geeft hem een trots gevoel. "Ik ben blij dat het eindelijk weer gelukt is. Als voetballand hadden we dit wel nodig."

Verrassing op WK

De ploeg staat volgens de voormalig voetballer erg goed. "Verdedigend en aanvallend zijn ze heel sterk. Ze spelen heel compact en weten elkaar goed te vinden. Ze hebben een mooi elftal staan dat terecht door is gegaan richting het WK. Met dit elftal kan je wel voor een verrassing zorgen op het WK. Met deze groep kan je de poulefase overleven."

El Ahmadi en Amrabat

Bij Feyenoord is aanvoerder Karim El Ahmadi de dirigent op het middenveld. Bij Marokko is hij dat ook, vindt El Khatabbi. "Ik denk het wel, ja. Maar achter El Ahmadi heb je natuurlijk ook Benatia staan, die ook een grote naam is in het internationale voetbal. Dat helpt natuurlijk ook. Maar met deze twee jongens achter je, is het voorin heel lekker voetballen."

Feyenoorder Sofyan Amrabat maakte zaterdag tegen Ivoorkust zijn debuut voor Marokko, nadat hij bekend had gemaakt voor Marokko te kiezen. El Khatabbi had al het gevoel dat Amrabat voor Marokko zou kiezen. "Ik had het gevoel al wel, vooral omdat Marokko nog kans had op een WK-ticket en omdat zijn broer daar speelt. Dat speelt allemaal mee."

