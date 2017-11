Deel dit artikel:











Luiten twaalfde in Zuid-Afrika Joost Luiten

Joost Luiten is zondag bij de Nedbank Golf Challenge in Zuid-Afrika op de twaalfde plaats geëindigd. De golfer uit Rotterdam liep in Sun City een ronde van 71 slagen, waardoor hij na vier dagen op 286 slagen (-2). Hij steeg op de laatste dag van het golftoernooi met twee plekken op de ranglijst.

Branden Grace won in eigen land de Nedbank Golf Challenge met een totaal van 277 slagen (-11). De Zuid-Afrikaan snoept daarmee de koppositie af van Scott Jamieson uit Schotland, die uiteindelijk één slag meer nodig had. De Franse golfer Victor Dubuisson werd uiteindelijk derde met 279 slagen. De Nedbank Golf Challenge is het voorlaatste toernooi van de Europese tour. Het prijzengeld bedraagt ongeveer 7 miljoen euro, met voor de winnaar 1 miljoen euro.