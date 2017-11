Deel dit artikel:











Heinenoordtunnel richting Rotterdam woensdag- op donderdagnacht dicht heinenoordtunnel

Rijkswaterstaat sluit in de nacht van 14 op 15 november één buis van de Heinenoordtunnel af. De Heinenoordtunnel is inmiddels 48 jaar oud. Onderzocht wordt hoe de tunnel in de toekomst moeten worden gerenoveerd.Het verkeer in de richting van Rotterdam wordt omgeleid via de A16, de A17 en de N217. Voor een rit door de Kiltunnel hoeft die nacht geen tol te worden betaald. Automobilisten en truckers in de richting Rotterdam moeten met 20 minuten extra reistijd rekening houden.De tunnelbuis richting Rotterdam is tussen 24.00 en 05.00 uur alleen voor hulpdiensten en Connexxionbussen open.De Tweede Heinenoordtunnel in de richting van het zuiden blijft beschikbaar voor het verkeer. Ook de tunnelbuizen voor fietsers en bromfietsers blijven in de nacht van 14 op 15 november open.