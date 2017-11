Deel dit artikel:











Ton Dunk over boksinterland: 'Nederland kansloos tegen Cuba' Ton Dunk

De boksers van Nederland nemen het zondag in Cruise Terminal op tegen Cuba, dat in eerste instantie een maatje te groot lijkt voor de amateurboksers van Nederland. En dat is niet het enige boksgeweld wat dit weekend te zien was.

In 'Gladioren aan de Maas' namen ondernemers het zaterdag al tegen elkaar op in de ring. Ton Dunk stoomde Danny Doesburg, de zoon van oud-keeper Pim Doesburg, klaar voor één van die wedstrijden. Dunk genoot van de avond. "Het was een fantastisch evenement. De rode draad was het goede doel, maar het was ook een Rotterdams feestje. Er waren 1300 mensen uitgenodigd en het ging vooral om de ondernemers die het tegen elkaar opnamen. Het was een goede boksavond." Boksinterland

Zondag nemen de Nederlandse boksers het zoals gezegd op tegen Cuba. Dunk verwacht niet Nederland kans maakt. "We gaan niet winnen van Cuba. Dat ga ik je nu al verklappen. Daar hoef je geen bokskenner voor zijn. Maar het is wel een fantastische ervaring voor onze boksers, om ons daar aan te meten en van te leren. Onze jongens zijn niet slecht hoor, maar dit is een maatje te groot. Maar we gaan onze huid duur verkopen." Beluister hierboven heel het gesprek met Dunk.