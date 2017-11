Zijlaard: 'Wooning Zesdaagse draait nu om de sport'

De Wooning Zesdaagse van Rotterdam komt er weer aan. Van 4 tot en met 9 januari vindt het wielerevenement in Ahoy plaats. Ploegleider en oud-wielrenner Michael Zijlaard is wedstrijdleider van het evenement en zag de afgelopen jaren veel veranderen.

"Toen wij de vraag kregen om het over te nemen, hebben we wel gezegd: dan doen we het wel op onze manier", zegt Zijlaard tegenover RTV Rijnmond.

"We kozen toen echt voor sport en het entertainment moest wijken. Er zijn nu geen bandjes of artiesten meer. Het draait echt om topsport, maar natuurlijk wel in een warme entourage. Natuurlijk draaien we goede muziek en wordt er op het middenterrein genetwerkt."

Onvoorspelbaar deelnemersveld

"Ik wil wel benadrukken wat er vroeger gebeurde. Toen werd er vaak een deelnemersveld geselecteerd om een bepaalde favoriet heen. Maar wij hebben de laatste drie jaar gezegd: de sport is mooi zoals hij is. Als er een Spanjaard of Duitser wint, dan is dat ook prima. Wij proberen de teams nu zo samen te stellen dat het onvoorspelbaar is en dat het een mooie strijd wordt."

