Hockeyers Rotterdam onderuit in Amstelveen

HC Rotterdam is zondagmiddag tegen een nederlaag aangelopen. In Amstelveen werd er met 3-2 verloren van Pinoké. Rotterdam staat na twaalf wedstrijden vijfde met 21 punten.

Gijs van Wagenburg zette Pinoké al vroeg in de wedstrijd op voorsprong, via een rebound uit een strafcorner. Marlon Landbrug maakte daar nog geen vijf minuten later 2-0 van.

Diezelfde Landburg maakte vlak na rust ook de derde voor de ploeg uit Amstelveen. Toch was de wedstrijd nog niet gespeeld omdat Sebas Molkenboer in de 52e minuut, namens HCR, voor de 3-1 zorgde.

In de laatste minuut maakte Rotterdam zelfs nog de 3-2 via Simon Egerton, maar werd er kort daarna afgefloten.