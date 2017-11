Bewoners Rotterdam Noord nemen heft 'Hofbogenpark' in eigen hand

Bewoners in Rotterdam Noord hebben zich verenigd om een dakpark te realiseren. De Hofbogen Coöperatie wil op het oude traject van de Hofpleinlijn een groene promenade over de stad bouwen, maar door een ingewikkelde eigendomsstructuur was dat de afgelopen zeven jaar niet mogelijk. De omwonenden vinden dat ze nu lang genoeg hebben gewacht.

Coöperatie

"Wij als bewoners hebben we nu een coöperatie opgericht. Nu kan de gemeente via een 'Right to Challenge', het overnemen van een taak van de overheid, het beheer aan ons overlaten. Als dat niet gebeurt, of dat het te lang op zich laat wachten, dan kopen wij met maatschappelijke investeerders alles op", laat initiatiefnemer Piet Vollaard weten.

Groene wandelpromenade

Al jaren hebben Piet Vollaard en Jacques Vink het idee om over een lengte van bijna twee kilometer een stadspark aan te leggen op het dak van de Hofbogen.

"Wandelaars kunnen als het ware op een hooggelegen groene promenade over de stad heen lopen. Net als de High Line in New York. Ook dat is net als in Rotterdam door een burgerinitiatief ontstaan", aldus Vink.

De gemeente gaat nu kijken of het plan van de Hofbogen Coöperatie om zowel de panden als het dak op te kopen haalbaar is.