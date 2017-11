Krabbendam over Feyenoord: 'Van Bronckhorst moet gaan kiezen'

Geen eredivisievoetbal tijdens deze interlandperiode, dus maakten Rijnmond Sport en Martijn Krabbendam, Feyenoord- en Oranje-watcher van Voetbal International, de balans op wat de landskampioen en de staat van Oranje betreft. Sjoerd de Vos ging bij Krabbendam op de koffie om deze onderwerpen te bespreken.

'Oorzaken te vinden waarom het zo gaat'

Feyenoord staat in de eredivisie op de zesde plaats met twaalf punten achterstand op lijstaanvoerder PSV. Krabbendam vindt het moeilijk om te zeggen of er in Rotterdam-Zuid een crisis is: "Je zou zeggen dat die crisis groot is, omdat je als landskampioen al zo ver achter staat op de koploper en het spel niet altijd aanleiding geeft om optimistisch te zijn. Tegelijkertijd zijn er oorzaken te vinden waarom het gaat zoals het gaat."

Het missen van de verdediging en het niet benutten van de kansen zijn volgens Krabbendam de grootste oorzaken waarom het bij Feyenoord niet loopt. "Ik denk dat men bij Feyenoord ook het hoofd breekt en zich afvraagt hoe dit zo ver heeft kunnen komen. Dan kom je uit op die blessures. En pech, maar dat is tegelijk ook onacceptabel." Toch ziet de journalist perspectief bij de landskampioen. "Als je nu Feyenoord in bepaalde wedstrijden ziet spelen, dan hadden ze die wedstrijden moeten winnen op basis van de kansen die ze krijgen", waarmee Krabbendam verwijst naar Roda JC-uit, NAC-thuis en sommige fases bij ADO Den Haag-uit.

"Vorig seizoen zat alles enorm mee. Dat zijn de mensen snel vergeten", aldus Krabbendam, die merkt dat de landskampioen ook te maken heeft met pech. "De voorsprong op de concurrentie was groot, maar Feyenoord hield uiteindelijk slechts één puntje over."

'Van Bronckhorst moet gaan kiezen'

Krabbendam is van mening dat Giovanni van Bronckhorst, trainer van Feyenoord, pas zorgen moet maken als zijn team geen kansen meer creëert: "Feyenoord moet tot de winterstop proberen de schade te beperken en hopen dat PSV nog wat punten laat liggen. Dan moet de club na de winterstop in de achtervolging met een volledig fitte spelersgroep."

Van Bronckhorst moet gaan kiezen, vindt Krabbendam. De journalist noemt het verwijt dat de coach van de Rotterdammers geen keuzes durft te maken: "De spelers hebben nu behoefte aan vastigheid. In elk geval duidelijkheid." Krabbendam zegt dat Feyenoord naar een vast elftal toe moet.

Koeman en Rutten

Ook de staat van Oranje werd behandeld. Zo besprak Krabbendam het onofficiële aangekondigde vertrek van bondscoach Dick Advocaat. "Iedereen weet dat het na dinsdag klaar is voor Advocaat. Dan is het tijd voor een nieuwe bondscoach." Volgens Krabbendam heeft de trainer van Oranje dit op verzoek van de KNVB gedaan, om het vertrek nog niet officieel te maken. "Maar insiders weten al een tijdje dat de oefeninterland tegen Roemenië zijn laatste wedstrijd wordt."

Eric Gudde, de nieuwe Algemeen Directeur bij de KNVB, maakte volgens Krabbendam 'een redelijke tot goede eerste indruk' tijdens zijn perspresentatie. "Die man komt van Feyenoord. Hij heeft daar de meest zware stormen weerstaan. Als je dan in Zeist terecht komt, dan schrik je daar niet zo snel meer van. Maar hij moet wel aan de bak." Gudde is voor aanvang van zijn dienstperiode bij de voetbalbond al bij Louis van Gaal langs geweest, zegt Krabbendam. De oud-Algemeen Directeur van Feyenoord wilde zich laten informeren door de ex-bondscoach. "Maar ik denk dat Gudde al lang bezig is met oriënterende gesprekken over een nieuwe technisch directeur en bondscoach."

Over wie de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal moet worden, heeft Krabbendam een duidelijk antwoord: "Ronald Koeman is nu vrij. Als je nu tien maanden gaat wachten, dan is de kans groot dat hij bij een club tekent." Koeman wil op dit moment graag bondscoach worden, aldus de journalist van Voetbal International. "Hij geniet van brede steun in de voetballerij. Gelijk doen." Wat de technisch directeur betreft, denkt de Oranje-watcher aan Fred Rutten. Volgens Krabbendam is de oud-trainer van Feyenoord 'de ideale kandidaat' voor die functie. "Hij is gerespecteerd in het land. Wat je ook van hem vindt: zijn vakmanschap staat nergens ter discussie."