Politie arresteert verdachte steekpartij Spangen

De politie in Rotterdam heeft zondagavond een man aangehouden die van betrokkenheid bij een steekpartij wordt verdacht. Naar twee andere verdachten wordt nog gezocht.

Het slachtoffer werd rond half acht op de Taandersstraat in de Rotterdamse wijk Spangen door iemand neergestoken.

Getuigen zagen daarna drie mannen in een auto vluchten. De vluchtauto reed tegen een paal. De inzittenden gingen er vervolgens lopend vandoor.

Het slachtoffer van de steekpartij is naar het Erasmus MC overgebracht. Over zijn toestand is verder niets bekend.