Cubaanse boksers te sterk voor Oranje, alleen Lacruz boekt legendarische zege

De eerste editie van World Port Boxing is zoals verwacht uitgedraaid op een ruime zege voor Cuba. Van de acht partijen die zondagavond werden afgewerkt in de uitverkochte Cruiseterminal in Rotterdam verloor het Nederlands team er zeven.

Alleen Enrico Lacruz wist zijn partij in de klasse tot 60 kilogram te winnen. De Arnhemmer was tot ieders verrassing te sterk voor drievoudig wereldkampioen en tweevoudig Olympisch kampioen Lazaro Alvarez Estrada. Artjom Kasparian van Rotterdam Boxing was dichtbij een zege, maar verloor nipt van Osleys Iglesias Estrada.

Cuba was met een ijzersterk team naar Rotterdam gekomen: negen wereldtitels en drie Olympische titels stonden er in de ring. Oranje hoeft zich dus niet te schamen voor de nederlaag. Ook Nouchka Fontijn kwam in actie. Omdat er op Cuba geen vrouwelijke boksers zijn, stond zij in het voorprogramma tegenover Tetiana Petrovych uit Oekraïne. De Schiedamse won op punten.

De boksinterland kon tot stand komen door een samenwerking tussen de Nederlandse Boksbond, Rotterdam Topsport en Gladiatoren aan de Maas. Die laatste partij is een groep Rotterdamse zakenlui die zaterdagavond zelf een uitverkocht gala organiseerde. Ze lieten de boksring en VIP-tafels een dag langer staan, zodat ook Nederland-Cuba in deze ambiance kon plaatsvinden.

Een ruime samenvatting van World Port Boxing is maandag vanaf 17.29 uur te zien in Sportclub Rijnmond. In de uitzending die ieder uur wordt herhaald ook beelden van Gladiatoren aan de Maas en we maken bekend wie er genomineerd zijn voor de Sport Awards Rotterdam Rijnmond.