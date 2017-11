‘Stolpersteine’ in straat grootouders Job Cohen

Aan de Rozenburglaan in Rotterdam-Kralingen worden maandag zogeheten Stolpersteine geplaatst. Met de herdenkingsstenen wordt stilgestaan bij de grootouders van Job Cohen die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn omgebracht door de nazi’s.

Job Cohen, oud-burgemeester van Amsterdam, en de Rotterdamse burgemeester Aboutaleb zijn daar ook bij aanwezig.

Joodse Raad

Cohen (1947) heeft Rotterdamse wortels. "Mijn vader is er opgegroeid en mijn grootvader Hendrik had er een apotheek. Hij was lid van de Rotterdamse Joodse Raad en vervulde allerlei bestuurlijke functies binnen het joodse leven in Rotterdam."

Hendrik Cohen en zijn vrouw kwamen op 11 januari 1945 om in Bergen-Belsen.

Zijn zoon Job kwam op het idee om Stolpersteine aan te vragen. "Mijn buren hadden het erover. Toen dacht ik, waarom zouden wij het niet doen als eerbetoon?"

Struikelstenen

"Ze heten niet voor niets Stolpersteine, struikelstenen. Als je ze tegenkomt, dan zie je namen en overlijdensdata en schrik je weer van wat er is gebeurd en wat er zich op die plaats heeft afgespeeld. Ze verbinden ons met het verleden."

Stolpersteine zijn een internationaal project van de Duitse kunstenaar Gunter Demnig. Ze bestaan uit messing plaatjes in het trottoir bij de huizen van mensen die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn verdreven, gedeporteerd, vermoord of tot zelfmoord zijn gedreven.

Sinds 2010 zijn op initiatief van Stichting Loods 24 en Joods Kindermonument bijna 300 stenen in Rotterdam geplaatst.