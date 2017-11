Lange file op A16 bij Rotterdam door aanrijding met vrachtwagens

Van de vrachtwagen waar de slachtoffers inzaten is weinig meer over (Foto ASMedia)

Op de A16 richting Rotterdam zijn net voor de Van Brienenoordbrug twee vrachtwagens en een auto tegen elkaar gebotst. Twee inzittenden zijn bekneld geraakt. Een van hen is zwaar gewond geraakt. De weg is nog tot 12.00 uur dicht.

Het ongeluk gebeurde iets voor half zeven. Een vrachtauto met dieplader stond achteraan een file na een aanrijding tussen meerdere auto's ter hoogte van IJsselmonde. Op de dieplader staat een grote kraan.

Een vrachtwagenchauffeur zag het gevaarte over het hoofd en klapte achterop. Een volgende vrachtwagen reed daar weer tegenaan.

De achterste vrachtwagen vervoerde platen. Die zijn op de weg terecht gekomen. Het is daardoor een rommeltje op de weg.

Slachtoffers

Twee inzittenden van de middelste zijn bekneld geraakt. Een van hen is er inmiddels uitgehaald en met een spoedtransport naar het ziekenhuis gebracht. De toestand van het tweede slachtoffer is niet bekend. Er is een kraanwagen uit Den Haag besteld om hem te bevrijden.

Als gevolg van de aanrijding is de hoofdrijbaan van de A16 richting Rotterdam afgesloten. Dat leidt tot lange files, ook de andere kant op door kijkers. De politie raadt automobilisten aan om een andere route te kiezen.