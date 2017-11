Boksinterland en nominaties Sport Awards in SC Rijnmond

Het is weer de eerste dag van de week en dat betekent traditiegetrouw een aflevering van Sportclub Rijnmond. In de aflevering van maandagmiddag zie je onder meer de beelden van de boksinterland Nederland - Cuba.

Er is een samenvatting te zien van de avond in de Cruise Terminal Rotterdam met in ieder geval één sensationele overwinning voor de Nederlanders tegen de ijzersterke Cubanen. Ook maken we de nominaties bekend voor de Sport Awards Rotterdam-Rijnmond 2017. Onder meer de categorieën Sportman, Sportvrouw, Sportploeg en Sportvrijwilliger worden bekendgemaakt.

Sportclub Rijnmond begint maandagmiddag om 17.19 uur er wordt daarna ieder uur herhaald.