OV loket: 'Zomerdienstregeling openbaar vervoer moet korter'

De zomerdienstregeling in het openbaar vervoer moet op de schop, ook in de Rijnmondregio. Ze moet korter zijn en beter worden afgestemd op de economische bedrijvigheid. Dat adviseert OV loket, de ombudsman voor beter openbaar vervoer.

Zes weken is doorgaans de lengte van de schoolvakanties in de zomer. De vervoerders gaan hier overheen met hun zomerdienstregeling. Zo reden er dit jaar in de regio Rotterdam zeven weken lang minder treinen, bussen, trams en metro's. Of ze reden een andere route.

Theorie versus praktijk

Volgens de stad- en streekvervoerders zijn er tijdens vakanties minder passagiers en is er daardoor (theoretisch) minder vraag naar vervoer. Het OV loket spreekt dit tegen.

Uit het stijgende aantal klachten van reizigers over de zomerdienstregeling blijkt volgens de vervoersombudsman dat er in de praktijk meer reizigers zijn dan gedacht. Die worden geconfronteerd met langere wachttijden en minder zitplaatsen doordat bijvoorbeeld treinen of metro's korter zijn.

Randstadrail Rotterdam-Den Haag

In de regio Rotterdam was het dit jaar bar en boos, vooral voor metroreizigers. OV loket: "De zomerdienstregeling van de RET viel samen met werkzaamheden aan het spoor van NS. Hierdoor was het extra druk in de metro’s." Die reden minder vaak en waren korter. De ellende op het net van Randstadrail was zo groot dat Jan Pieter Blonk van Leefbaar 3B in Lansingerland pleitte voor een totale afschaffing van de zomerdienstregeling

Zomerdienstregeling niet meer van deze tijd

OV loket sluit zich hierbij aan. De ombudsman vindt de zomerdienstregeling niet meer van deze tijd, onder meer omdat er minder collectieve vakanties zijn. "En als het dan toch moet, dan zou de speciale dienstregeling zeker niet langer mogen duren dan zes weken." Afstemmen op de schoolvakanties, maar ook op de economische activiteiten in de regio zoals toerisme. "In sommige regio's kan het ook in de zomertijd heel druk zijn", schrijft OV loket.

Rol voor de overheid

De vervoersombudsman vraagt overheden om een actievere rol te spelen in het inplannen van de zomerdienstregeling en het bepalen van de lengte ervan. Als opdrachtgever en concessieverlener kunnen gemeenten eisen dat de zomerdienstregeling maximaal zes weken mag duren.