Berging vrachtwagens op A16 in volle gang

Van de vrachtwagencabine is niets meer over (MediaTV)

Bergers zijn maandagochtend uren bezig geweest met het weghalen van de vrachtwagens die maandagochtend op elkaar botsten op de A16 bij Rotterdam-IJsselmonde. Verstopt achter een scherm is de ravage opgeruimd die was ontstaan na het dodelijk ongeluk.

Bij de aanrijding raakten twee inzittenden van een vrachtwagen bekneld. Een van hen overleed, de andere raakte ernstig gewond en is met een spoedtransport naar het ziekenhuis gebracht.

De vrachtauto waarin de slachtoffers zaten, was achterop een dieplader gereden, waarop een kraan stond. Van de cabine van de vrachtwagen, die geladen was met platen, was weinig meer over.

De lading van de vrachtwagen belandde op de weg, wat tot een puinhoop leidde. Achter het ongeluk ontstond een lange file.

Het duurde tot 13.45 uur voor de weg weer vrij was.