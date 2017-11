Deel dit artikel:











R'damse vage B&M-vega lekkerste broodje van het land?

De 'Orange is the new Green' het WestBlaakse Baker & Moore mega-vega-sandwich is net niet verkozen tot 's Neerlands' lekkerste lunchbroodje, maar qua gezondheidshap en de prijskwaliteitverhouding staan ze in ieder geval in ons Rotterdam wel bovenaan.

Zojuist zat eigen Paul Bakker tevergeefs op het verlossende woord en dus de binnenkomst van de kritische Lunchroom-jury van het horecavakblad Misset te wachten, maar die stapten een ander lunchzaakdeurtje door naar binnen. Wie er wel als nummer is geselecteerd wordt later dit jaar pas gecorrespondeerd. Feit is wel dat B&M honderden inschrijvende deelnemers achter zich laat en is uitverkoren om tot eind 2018 in ieder geval tot de lunchroomtop vijf van Nederland te behoren! Tijdens de aanstaande HoReCaVa-beurs doen ze met een ander high-end broodsegment een nieuwe gooi naar de landelijke nummer een plek van de uitstek. Foodvlogger Jack Kerklaan liet deze ultieme lunchroomliflaf zich ondanks het dragelijk verlies hoedanook prima smaken.....