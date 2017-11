Basisschool in Spijkenisse ontruimd

De brandweer heeft maandagmorgen rond 11 uur basisschool Paus Johannes in Spijkenisse ontruimd in verband met een gaslek. De ruim honderd aanwezige kinderen zijn naar een andere vestiging van de school gebracht, die ook aan de Galileilaan ligt.

De kinderen voor wie er iemand thuis is, hoeven in de middag niet meer naar school. Voor de andere kinderen worden op school opgevangen.

Het gaslek in de wijk Sterrenkwartier is veroorzaakt door een aannemer die bezig was met werkzaamheden. Om 11:40 uur was de gasleiding afgesloten.