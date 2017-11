Wachten bij wegrestaurant Hendrik-Ido-Ambacht tot verkeer A16 weer rijdt

Veel automobilisten die maandag in de file zijn beland door het dodelijke ongeluk op de A16, maken van de nood een deugd. Bij een wegrestaurant bij Hendrik-Ido-Ambacht wachten ze tot het verkeer weer op gang komt, sommigen al uren. De laptop en wifi bieden uitkomst.

Leonard Holster uit Zwijndrecht vertrok rond kwart voor acht naar zijn werk op de Tweede Maasvlakte. Hij kwam niet ver, binnen drie minuten besloot hij te stoppen bij wegrestaurant Sandelingen toen hij de file op de A16 richting Rotterdam zag. "Ik dacht, ik begin er niet aan. Ik wist op dat moment niet dat het zo vast zou staan en dacht binnen een uur wel weg te zijn. Maar dat valt tegen."

We spreken Holster rond kwart voor elf. Hij zit in het wegrestaurant te werken op zijn laptop. Het verkeer op de A16 richting Rotterdam rijdt op dat moment nog steeds stapvoets. En ook op de A15 staat het vast door ongevallen en pechgevallen . De Zwijndrechter ziet zich voorlopig niet doorrijden. "Dat lijkt me niet zo'n goed plan."

Marcel Leijten uit Tilburg heeft meer pech. Hij verliet rond kwart over zeven zijn huis en gaf het filerijden drie uur later op. Ook Leijten heeft in het wegrestaurant een werkplek ingericht. "Ik kan gelukkig overal bij en hoef op zich niet veel tijd te verliezen. Het is alleen niet lekker werken zo."

Leijten was onderweg naar Krimpen aan den IJssel. Hij is gestrand voor de finish, erkent hij met enige zelfspot: "Ik ben er bijna. Qua afstand dan, qua tijd niet."