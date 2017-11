Botlek decor van natuurfilm De Nieuwe Wildernis 2

De havens van Rotterdam en Moerdijk krijgen een hoofdrol in het vervolg op de bekende natuurfilm De Nieuwe Wildernis. De film wil laten zien hoe de natuur en de industrie in onder meer de Botlek hand in hand kunnen gaan.

Filmmakers trekken dit voorjaar de haven in om beelden te schieten voor De Nieuwe Wildernis 2 – Wild Port of Europe. "Op dit moment zijn we nog volop naar de beste locaties aan het zoeken", zegt Willem Berents van filmbedrijf Veldkijker.

Berents kreeg het idee voor een tweede editie van De Nieuwe Wildernis toen hij aan het filmen was bij Shell Moerdijk. Hij kwam erachter dat er volop natuur is in de haven. En dat wil hij in beeld brengen.

Bedrijvigheid

"We gaan sowieso draaien in de Botlek, bij de Landtong Rozenburg en de Alexiahaven", zegt Berents. We maken niet alleen natuurplaatjes, maar laten ook de bedrijvigheid zien."

De Nieuwe Wildernis 2 – Wild Port of Europe komt in 2020 in de bioscoop. De eerste editie, die is gefilmd in de Oostvaardersplassen, trok 700.000 bezoekers en ontving meerdere prijzen.