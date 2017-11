Fontijn genoot van ambiance: 'Nieuw en even schakelen'

Voorafgaand aan de boksinterland tussen Nederland en Cuba stond Nouchka Fontijn in de ring. De Schiedamse vocht tegen de onbekende Tetiana Petrovych uit Oekraïne en won op punten.

Voor Fontijn was er geen Cubaanse vrouw beschikbaar, omdat er op het eiland niet door vrouwen gebokst wordt op niveau. De Nederlandse genoot vooral van de ambiance in de uitverkochte Cruise Terminal. ''Dat was nieuw en voor mij ook wel even schakelen. Zoveel mensen. Vaak boks ik in Bulgarije en dan is er niemand die ik ken. Er is een hoop aanspraak en daarvoor moet ik me even afsluiten.



