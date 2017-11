Deel dit artikel:











Drinkwater in Vlaardingen weer veilig Water uit de kraan

Het drinkwater is in bijna heel Vlaardingen veilig. Testen hebben uitgewezen dat de meeste inwoners van Vlaardingen het water niet langer hoeven te koken. In het Broekpoldergebied blijft het kookadvies van kracht.

Woensdag bleek dat de poepbacterie E.coli in het drinkwater van Vlaardingen was opgedoken. De afgelopen dagen heeft drinkwaterbedrijf Evides chloor toegevoegd aan het drinkwater. Er zijn veel watermonsters genomen en die zijn op aanwezigheid van de E.colibacterie onderzocht. Een snelle test gaf geen duidelijkheid , de langzame test maandag wel . Chloorlucht

Het water smaakt en ruikt nog wel naar chloor. De komende tijd moet het chloor weer uit het water verdwijnen. Broekpolder

Bij sport- en recreatieverenigingen in de Broekpolder is het water nog niet veilig. Het gaat om Hockeyclub Pollux, Deltasport en Sportclub Victoria '04, manages, scouting en volkstuinen. In het water daar is een andere bacterie dan E.coli opgedoken die mogelijk niet veilig is. De clubs en verenigingen in het gebied liggen geïsoleerd van de rest van Vlaardingen. Oorzaak

Oorzaak van de drinkwaterellende zijn vermoedelijk werkzaamheden aan een grote toevoerleiding naar Vlaardingen. Die wordt momenteel niet meer gebruikt. Vlaardingers krijgen drinkwater via een andere leiding. E.colibacteriën komen voor in de darmen en kunnen met name bij kinderen en ouderen onder meer diarree en misselijkheid veroorzaken.