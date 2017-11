Deel dit artikel:











Dulfer zeker van WK Handbal Kelly Dulfer. Foto Olaf Kraak (ANP)

Kelly Dulfer is opgenomen in de selectie voor het WK Handbal, dat in december zal plaatsvinden in Duitsland. De Schiedamse is één van de veertien handbalsters die al zeker zijn van hun plek.

Bondscoach Helle Thomsen vult haar ploeg nog aan met twee speelsters die ze aanwijst tijdens een trainingsstage op Papendal. Negen handbalsters komen in aanmerking voor die twee open plekken. De selectie van Oranje bestaat uit de bekende namen. Onder meer keepster Tess Wester en Estavana Polman zitten ook bij de groep. Het Nederlands vrouwenteam eindigde vorig jaar op het EK als tweede en het jaar daarvoor behaalde de ploeg zilver op het WK.