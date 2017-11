Geen kroel maar een kraamkoffertje voor pasgeboren Rijnmonders

Kersverse ouders in de Rijnmond krijgen de komende tijd een speciaal kraamcadeau van de brandweer. Geen rompertje, voorleesboekje of kroeldoekje, maar een koffertje met spullen om brand te voorkomen.

Miley Elise is maandag de eerste baby in Spijkenisse die het kraamkoffertje heeft gekregen. Burgemeester Saletvan Nissewaard was speciaal voor de gelegenheid naar de ouders Jeroen en Rochelle gekomen.

"Brand is iets verschrikkelijk ellendigs en we willen graag dat mensen zich er op tijd van bewust zijn dat ze er zelf veel aan kunnen doen om brand te voorkomen, zeker met zo'n kleintje", zegt Salet.

In het koffertje zitten onder meer een rookmelder, een bon voor een brandweercontrole van het huis en een troostbeer. De beer wordt normaal uitgereikt aan kinderen die iets ergs hebben meegemaakt.

Rookmelder

Dat het kraamkoffertje van de brandweer van pas kan komen, blijkt gelijk in Spijkenisse. Jeroen en Rochelle hebben nog geen enkele rookmelder in huis.

"Niet zo heel verstandig", geeft Rochelle toe. "We hebben er niet bij stilgestaan, eigenlijk. Dus het komt super gelegen, helemaal top", valt Jeroen haar bij. "Het gaat om de veiligheid van je kind en jezelf en de buurt."

De koffers worden uitgereikt door de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en ze zijn bestemd voor alle eerste kinderen die zijn geboren in de maand oktober.