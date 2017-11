Meppende automobilist van zijn bed gelicht

De politie heeft maandag in alle vroegte in Rotterdam een man opgepakt die verdacht wordt van een zware mishandeling. De verdachte werd sinds eind mei gezocht vanwege een verkeersruzie die uit de hand was gelopen.

De 19-jarige Rotterdammer ging op 27 mei volledig door het lint. Achteruit rijdend op de Lange Achterweg reed hij in de bocht met de Korte Achterweg een scooterrijder aan. Toen die daar iets van zei, stopte de automobilist, stapte uit en deelde een paar forse klappen uit. De scooterrijder viel op de grond en kreeg ook nog een paar trappen.

De 55-jarige Schiedammer hield aan de afranseling een dik jukbeen over. Ook zijn gebit lag in tweeën. "Het is dat hij zijn helm nog op had, mogelijk was hij anders veel zwaarder gewond geweest", aldus een woordvoerder van de politie.

De automobilist vertrok, maar getuigen hadden zijn kenteken genoteerd. Het bleek om een huurauto te gaan van een bedrijf dat het voertuig weer elders had gehuurd. "Daar was de administratie niet optimaal, dus het duurde even voor we de identiteit en de verblijfplaats van de verdachte konden achterhalen."

De Rotterdammer blijft voorlopig vastzitten.