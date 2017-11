Rotterdam doet Zwarte Piet in de ban

Zwarte Piet verdwijnt uit het straatbeeld van Rotterdam. De organisatie van de Sinterklaasintocht heeft met vertegenwoordigers van de 'zwarte' gemeenschap in de stad afspraken gemaakt over modernisering van het kinderfeest. Iedere verwijzing naar zwart en andere mogelijk kwetsende stereotypen verdwijnen.

Over de afspraken is sinds september gesproken tussen het Sint Nicolaas Intocht Comite (Snic) en Platform Rutu dat diverse Afro-gemeenschappen in Rotterdam vertegenwoordigt. Ze hebben een overeenkomst gesloten van acht punten.

Piet als volwaardige hulp van Sinterklaas

De belangrijkste wijziging op de oude traditie van Sint en Piet is dat het woord zwart verdwijnt. "Piet wordt niet langer verbeeld als dom en onhandig en pratend met een karikaturaal accent, maar als volwaardig individu en hulp van Sinterklaas."

Piet zal geen oorringen meer dragen of rode lippen hebben. Ook verdwijnt zijn kroeshaar en zijn egaal zwarte huidskleur. Piet wordt een roetveeg-Piet: "Hij is door de schoorsteen gekropen om schoentjes te vullen en is zo vies geworden."

Gefaseerde invoer

Snic en Rutu willen de kinderzieltjes (of hun ouders) niet teveel schokken en hebben besloten om de wijzigingen in fases in te voeren. Tijdens de intocht van Sinterklaas op 18 november is de helft van de Pieten een roetveeg-Piet. Volgend jaar wordt dat 75% en in 2019 minimaal 90%.

Live-uitzending interview met burgemeester Aboutaleb

Burgemeester Ahmed Aboutaleb haalde vorig jaar nog hard uit naar de anti-Zwarte-Pietbetogers in zijn stad. Hij benadrukt nu in een brief aan de gemeenteraad dat de gemeente niet gaat over het Sinterklaasfeest en het uiterlijk van de Pieten.