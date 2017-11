Bijzondere bij gespot in de polder van Rhoon

In het Buijtenland van Rhoon is een ernstig bedreigd insect gevonden: de kraagbloedbij. De bijensoort was al negentien jaar niet meer in Nederland gesignaleerd.

De vangst van de bij was al in mei, maar is nu pas bekendgemaakt op de website Nature Today. Waarom zo lang gewacht? "Het insect is vorige maand binnengebracht", zegt insectendeskundige Theo Zeegers van EIS Kenniscentrum. "Daarna moest ie nog worden onderzocht. Het is heel moeilijk om precies vast te stellen dat het om een kraagbloedbij gaat. Dat vergt veel specialistische kennis."

De bij dankt haar naam aan een smalle, opstaande richel op de achterkop. "Mannetjes zijn het makkelijkst te herkennen. Die hebben ook poten vol met stekels", zegt Zeegers. "Maar dit was dus een vrouwtje."

De kraagbloedbij leeft niet in een volk, maar in z'n uppie. Zeegers: "Het is een beetje een stiekemerd. Het vrouwtje breekt in bij een ander nest en legt daar haar eitjes. Daarom wordt de soort ook wel koekoeksbij genoemd."

Wat betekent het dat het insect voor de polder van Rhoon heeft gekozen?

Mag je ervan uitgaan dat er meer kraagbloedbijen rond Rhoon vliegen?

Moet je bang zijn voor een bijensteek?

Waar is het insect nu?

Leeft de bij nog?

"Dat het Buijtenland potentie heeft. Het is een van de gebieden die als compensatie geldt voor de aanleg van de Tweede Maasvlakte.""Ja, dat is vrijwel zeker. En dat is goed nieuws.""Nee, daar is de bloedkraagbij te klein voor.""Bij onderzoekscentrum Naturalis in Leiden. Maar ze gaat terug naar wie haar gevonden heeft: natuurliefhebster Linde Slikboer.""Nee, ze is dood. Dat is de tragiek van insectenonderzoek."