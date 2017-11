Deel dit artikel:











Huizen ontruimd na gaslek in Rotterdamse Tarwewijk Archieffoto

In de Wuysterstraat in de Tarwewijk in Rotterdam zijn zes huizen ontruimd vanwege een gaslek. Volgens de brandweer is er niemand gewond geraakt.

Het lek was in een van de kelders onder de portiekwoningen. De brandweer en netbeheerder Stedin zijn bezig om het probleem te verhelpen.